Анастасия Решетова заявила, что сверстницы в школе травили ее за красоту

— Меня девочки побили после школы просто за то, что «у тебя там длинные ноги и попа, и грудь, и поэтому ты всем нравишься» — на коленкой в лоб. Пойдем поговорим вдвоем на одну, — поделилась модель в шоу «Дерзкая готовка» на YouTube-канале.