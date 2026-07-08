В Новосибирске отключили горячую воду на улице Немировича-Данченко

В Кировском районе Новосибирска часть жителей осталась без горячего водоснабжения. Отключение затронуло дома на улице Немировича-Данченко. Об этом свидетельствуют данные карты отключений в городе.
Вода перестала поступать в квартиры 7 июля в 15:00. Причиной стала аварийная ситуация на сетях: специалистам потребовалось заменить участок трубы диаметром 57 миллиметров на отрезке между тепловыми камерами 35−6 и домом 131А по Немировича-Данченко.
Восстановить нормальное снабжение планируют к 14:00 8 июля.