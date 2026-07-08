В Новосибирске отключили горячую воду на улице Немировича-Данченко

Вода перестала поступать в квартиры 7 июля в 15:00. Причиной стала аварийная ситуация на сетях: специалистам потребовалось заменить участок трубы диаметром 57 миллиметров на отрезке между тепловыми камерами 35−6 и домом 131А по Немировича-Данченко.