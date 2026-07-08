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Поздравление Александра Ведерникова с Днем семьи, любви и верности

Дорогие земляки! От имени депутатов областного парламента сердечно поздравляю с Днем семьи, любви и верности!

Источник: НИА Байкал

Семья — самое дорогое, что есть у человека. Это место, где нас ждут, где мы черпаем силы, обретаем поддержку и учимся главным жизненным ценностям — доброте, уважению, заботе, ответственности друг за друга и за родную страну.

Сегодня мы вспоминаем крепкую семью святых Петра и Февронии Муромских. Наши сибирские семьи тоже всегда отличались особой прочностью, мудростью и душевной щедростью. Именно эти нравственные основы помогают сохранять силу нашего общества и всей России.

В этот праздничный день желаю вам взаимопонимания, мира и благополучия. Пусть в ваших домах царят тепло, любовь и радость, а рядом будут близкие люди, которые вдохновляют и поддерживают.

Крепкого вам здоровья, семейного счастья и всего самого доброго!

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников.