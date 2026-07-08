Поздравление Александра Ведерникова с Днем семьи, любви и верности

Семья — самое дорогое, что есть у человека. Это место, где нас ждут, где мы черпаем силы, обретаем поддержку и учимся главным жизненным ценностям — доброте, уважению, заботе, ответственности друг за друга и за родную страну.
Сегодня мы вспоминаем крепкую семью святых Петра и Февронии Муромских. Наши сибирские семьи тоже всегда отличались особой прочностью, мудростью и душевной щедростью. Именно эти нравственные основы помогают сохранять силу нашего общества и всей России.
В этот праздничный день желаю вам взаимопонимания, мира и благополучия. Пусть в ваших домах царят тепло, любовь и радость, а рядом будут близкие люди, которые вдохновляют и поддерживают.
Крепкого вам здоровья, семейного счастья и всего самого доброго!
Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников.