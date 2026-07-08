Движение из Ярославля в сторону Москвы перекрыли из-за беспилотной опасности

На выезде из Ярославля в сторону Москвы временно ограничили движение транспорта из-за режима беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
«Перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной», — написал он в мессенджере Max.
Евраев уточнил, что меры приняты для обеспечения безопасности. Водителям рекомендовано отказаться от поездок в этом направлении или воспользоваться альтернативными маршрутами.
Ранее KP.RU сообщал, что за прошедшую ночь в направлении Московского региона было зафиксировано более 430 беспилотников ВСУ. Мэр столицы Сергей Собянин уточнил, что силы ПВО сбили большую часть дронов на дальних подступах. На подлете к Москве уничтожили 36 БПЛА.