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Движение из Ярославля в сторону Москвы перекрыли из-за беспилотной опасности

В Ярославской области приняли меры безопасности из-за угрозы атаки дронов.

Источник: Комсомольская правда

На выезде из Ярославля в сторону Москвы временно ограничили движение транспорта из-за режима беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

«Перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной», — написал он в мессенджере Max.

Евраев уточнил, что меры приняты для обеспечения безопасности. Водителям рекомендовано отказаться от поездок в этом направлении или воспользоваться альтернативными маршрутами.

Ранее KP.RU сообщал, что за прошедшую ночь в направлении Московского региона было зафиксировано более 430 беспилотников ВСУ. Мэр столицы Сергей Собянин уточнил, что силы ПВО сбили большую часть дронов на дальних подступах. На подлете к Москве уничтожили 36 БПЛА.

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