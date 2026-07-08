Движение из Ярославля в сторону Москвы перекрыли из-за беспилотной опасности

Ранее KP.RU сообщал, что за прошедшую ночь в направлении Московского региона было зафиксировано более 430 беспилотников ВСУ. Мэр столицы Сергей Собянин уточнил, что силы ПВО сбили большую часть дронов на дальних подступах. На подлете к Москве уничтожили 36 БПЛА.