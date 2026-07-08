«Почти 475 млн рублей ущерба»: в Красноярском крае будут судить организатора майнинг-фермы

В Березовском районном суде рассмотрят уголовное дело в отношении мужчины, которого обвиняют в краже электроэнергии почти на 475 млн рублей и легализации более 13 млн рублей.
По версии следствия, обвиняемый вместе с сообщником организовал в деревне Кузнецово майнинг-ферму для добычи криптовалюты. Чтобы не платить за электричество, они самовольно подключили оборудование к электросетям и почти год незаконно пользовались электроэнергией. Следствие считает, что за это время было похищено более 64 тысяч МВт·ч электроэнергии. Ущерб оценили в 474,8 млн рублей.
Кроме того, по данным следствия, мужчины проводили операции с добытой криптовалютой, чтобы скрыть ее происхождение. Таким образом они легализовали цифровые активы на сумму более 13,4 млн рублей.
Сообщник обвиняемого объявлен в международный розыск. Уголовное дело уже поступило в Березовский районный суд. Дата первого заседания пока не назначена.