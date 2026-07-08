«Почти 475 млн рублей ущерба»: в Красноярском крае будут судить организатора майнинг-фермы

По версии следствия, обвиняемый вместе с сообщником организовал в деревне Кузнецово майнинг-ферму для добычи криптовалюты. Чтобы не платить за электричество, они самовольно подключили оборудование к электросетям и почти год незаконно пользовались электроэнергией. Следствие считает, что за это время было похищено более 64 тысяч МВт·ч электроэнергии. Ущерб оценили в 474,8 млн рублей.