В ГД предложили разрешить женщинам выбирать период декретного пособия

Такой механизм, по его словам, основан на страховом принципе, однако на практике далеко не всегда отражает реальный уровень доходов будущей матери, ведь за два года многие женщины успевают получить повышение, сменить место работы, существенно увеличить уровень заработной платы или квалификацию, но при расчете пособия эти изменения зачастую не учитываются.