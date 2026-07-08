Андрей Травников поздравил новосибирцев с Днем семьи, любви и верности

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обратился к жителям региона по случаю Дня семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля. Свое поздравление губернатор опубликовал в телеграм-канале.
В своем обращении Травников назвал семью опорой, защитой и источником поддержки. Он подчеркнул, что именно в кругу близких человек черпает силы для новых достижений и учится терпению.
Глава региона пожелал новосибирцам гармонии и взаимопонимания. Он выразил надежду, что в каждом доме всегда будет царить любовь, помогающая преодолевать трудности. В завершение Травников пожелал жителям области благополучия, мира и бодрости духа.