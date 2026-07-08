Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Андрей Травников поздравил новосибирцев с Днем семьи, любви и верности

В своем обращении Травников назвал семью опорой, защитой и источником поддержки.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обратился к жителям региона по случаю Дня семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля. Свое поздравление губернатор опубликовал в телеграм-канале.

В своем обращении Травников назвал семью опорой, защитой и источником поддержки. Он подчеркнул, что именно в кругу близких человек черпает силы для новых достижений и учится терпению.

Глава региона пожелал новосибирцам гармонии и взаимопонимания. Он выразил надежду, что в каждом доме всегда будет царить любовь, помогающая преодолевать трудности. В завершение Травников пожелал жителям области благополучия, мира и бодрости духа.