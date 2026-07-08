87-летний пенсионер стал самым возрастным абитуриентом Румынии

«Человек не должен… не может умереть глупым, если можно так выразиться. Было бы жаль не поступить в университет, потому что Яссы — это колыбель культуры, и я смогу обогатить свои знания. Это лучше, чем просто лежать и спать», — рассказал Пинтилеску.