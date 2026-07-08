Отец Хендерсона рассказал, что травма футболиста оказалась более серьезной

ЛОНДОН, 8 июля. /ТАСС/. Травма полузащитника сборной Англии по футболу Джордана Хендерсона оказалась более серьезной, чем сообщалось ранее. Об этом рассказал его отец Брайан Хендерсон британской газете Daily Mail.
Ранее ТАСС сообщал, что Хендерсон получил травму во время празднования победы сборной Англии над командой Мексики (3:2). Англичанин пытался перепрыгнуть через рекламные щиты и неудачно упал. Он пропустит оставшуюся часть чемпионата мира.
Первоначальные сообщения указывали на травму запястья у футболиста. Однако Хендерсон-старший сообщил, что у игрока полностью раздроблено левое предплечье. «Это левое предплечье — он просто полностью раздробил его. Ему наложат гипс, а дальше все будет зависеть от того, что скажут специалисты», — сказал отец полузащитника.
Хендерсон должен был вылететь из Мехико на базу команды в Канзас-Сити в понедельник вечером, но его возвращение было отложено из-за шторма. Он вернется в среду, и как ожидается, ему сразу же сделают операцию. Футболист планирует остаться в расположении сборной Англии до конца чемпионата мира.
На текущем мировом первенстве Хендерсон вышел на замену в конце заключительной игры группового этапа против команды Панамы (2:0), проведя шесть минут, в остальных встречах национальной команды на турнире оставался в запасе. Он стал первым англичанином, сыгравшим на четырех чемпионатах мира.
Хендерсону 36 лет, с лета 2025 года он выступает за английский «Брентфорд». Большую часть карьеры полузащитник провел в «Ливерпуле», с которым стал чемпионом Англии, выиграл Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Суперкубок УЕФА, кубок и суперкубок страны, а также дважды завоевал Кубок английской лиги. За сборную Англии футболист сыграл 90 матчей, отметившись 3 забитыми мячами и 11 голевыми передачами.