Отец Хендерсона рассказал, что травма футболиста оказалась более серьезной

Первоначальные сообщения указывали на травму запястья у футболиста. Однако Хендерсон-старший сообщил, что у игрока полностью раздроблено левое предплечье. «Это левое предплечье — он просто полностью раздробил его. Ему наложат гипс, а дальше все будет зависеть от того, что скажут специалисты», — сказал отец полузащитника.