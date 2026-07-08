В Хабаровском крае продолжается окружной этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Борьбу за победу ведут команды 10 регионов Дальнего Востока — всего 187 человек в составе 18 отрядов. Возраст участников — от 11 до 24 лет. Победители будут представлять весь округ во всероссийском финале игры. Соревнования организованы в рамках президентского нацпроекта «Молодежь и дети». Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
Во время официального открытия «Зарницы» с участниками встретились вице-губернаторы Хабаровского края Артем Мельников и Сергей Кузнецов. Обращаясь к собравшимся, Артем Мельников подчеркнул особую значимость патриотического воспитания в современных условиях.
«Сейчас идет война, поэтому нравственное и военно-патриотическое воспитание молодежи сегодня — это главнейшие вопросы. Мы когда-то уйдем, и именно вам защищать эту страну. Для этого нужны выдержка, знания и навыки. На тренировку таких навыков и направлена “Зарница”. Благодарю организаторов. Воспитать нашу молодежь, дать ей возможности в будущем защищать нашу страну — это сейчас самая главная задача, которую мы должны решить. Родина у нас одна, и другой не будет», — отметил вице-губернатор края Артем Мельников.
В свою очередь, вице-губернатор Сергей Кузнецов акцентировал, что даже в формате игры закладываются навыки, которые в будущем могут стать решающими.
«Соревнования проходят на территории воинской части, которая ежесекундно защищает нашу Родину, наше небо. Сейчас вы еще юны, и вы играете, но, по сути, это уже большая тактическая задача — выйти из игры победителями. Желаю вам четкой отработки всех заданий. Победы вам!» — подчеркнул Сергей Кузнецов.
В Хабаровске команды десяти регионов ДФО соревнуются за выход в финал «Зарницы». Фото: Пресс-служба комитета по делам молодежи правительства Хабаровского края.
В Хабаровске команды десяти регионов ДФО соревнуются за выход в финал «Зарницы». Фото: Пресс-служба комитета по делам молодежи правительства Хабаровского края.
В Хабаровске команды десяти регионов ДФО соревнуются за выход в финал «Зарницы». Фото: Пресс-служба комитета по делам молодежи правительства Хабаровского края.
В Хабаровске команды десяти регионов ДФО соревнуются за выход в финал «Зарницы». Фото: Пресс-служба комитета по делам молодежи правительства Хабаровского края.
1 / 4.
Напомним, что программа соревнований построена на сочетании индивидуальных и командных испытаний. Участники состязаются по 7 условно-военным специальностям: командир, связист, штурмовик, сапер, медик, военкор и оператор БПЛА, а также в командных боях. Условия максимально приближены к реальным, а каждый этап требует не только физической выносливости, но и тактического мышления.
Всероссийский финал «Зарницы 2.0» состоится в сентябре 2026 года в Волгограде.