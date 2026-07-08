В Хабаровске команды десяти регионов ДФО соревнуются за выход в финал «Зарницы»

«Сейчас идет война, поэтому нравственное и военно-патриотическое воспитание молодежи сегодня — это главнейшие вопросы. Мы когда-то уйдем, и именно вам защищать эту страну. Для этого нужны выдержка, знания и навыки. На тренировку таких навыков и направлена “Зарница”. Благодарю организаторов. Воспитать нашу молодежь, дать ей возможности в будущем защищать нашу страну — это сейчас самая главная задача, которую мы должны решить. Родина у нас одна, и другой не будет», — отметил вице-губернатор края Артем Мельников.