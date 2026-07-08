Эксперт рассказал о новой схеме обмана новосибирцев

В сети появилась новая схема: мошенники маскируются под компании по списанию долгов и убеждают граждан перестать платить банку, а деньги отдавать им — якобы за «сопровождение банкротства», пишут РИА Новости.
Под предлогом сохранения имущества злоумышленники заставляют переписывать на них квартиры и машины, а потом предлагают взять новый кредит — уже у самих «спасителей». В итоге люди остаются и с долгами, и без имущества.
Эксперт Петр Щербаченко рекомендует не верить «чудесным» посредникам, а напрямую обращаться в банк за кредитными каникулами или реструктуризацией. Только так можно избежать двойной ловушки.