В Иркутске закрылась кофейня Stars Coffee на улице Грязнова

Напомним, это далеко не первое заведение, которое прекратило работу в 2026 году. Ранее закрылись бельгийский паб «Бахус», ресторан морской кухни «Мидийное место», китайский ресторан «Орион», рестораны «Русский» и «Гриль Хаус», K-pop-кафе Chicko, бары «Винотека» и Show must go on, легендарная кондитерская «Вернисаж», а также «Эдисон бар», который работал десять лет.