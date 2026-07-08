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В Иркутске закрылась кофейня Stars Coffee на улице Грязнова

О причинах закрытия пока ничего не сообщают.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске перестала работать кофейня Stars Coffee, которая находилась на улице Грязнова, 1. Заведение полюбилось сибирякам за вкусные напитки и десерты. О причинах закрытия пока ничего не сообщают.

Напомним, это далеко не первое заведение, которое прекратило работу в 2026 году. Ранее закрылись бельгийский паб «Бахус», ресторан морской кухни «Мидийное место», китайский ресторан «Орион», рестораны «Русский» и «Гриль Хаус», K-pop-кафе Chicko, бары «Винотека» и Show must go on, легендарная кондитерская «Вернисаж», а также «Эдисон бар», который работал десять лет.