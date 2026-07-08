Приставы провели мастер-класс по стрельбе для воспитанников детского дома в Хабаровске

Сотрудники Главного управления Федеральной службы судебных приставов вместе с Хабаровской краевой спортивно-адаптивной школой паралимпийского и сурдлимпийского резерва провели мастер-класс по стрельбе из пневматического оружия для детей из Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Шанс». Воспитанникам рассказали о правилах безопасного обращения с оружием, после чего под руководством специалистов они приступили к практике. Дети учились самостоятельно перезаряжать оружие, правильно его держать и прицеливаться. Мероприятие дало возможность не только познакомить детей с пулевой стрельбой, но и сформировать у них интерес к занятиям спортом и здоровому образу жизни.