Итоги поездки Дмитрия Демешина в Охотский округ: школа, рыба и поддержка северян

По давно сложившейся традиции во время поездок по краю губернатор обязательно встречается с людьми. Вот и на этот раз в посёлке Новое Устье Дмитрий Демешин провёл встречу с жителями, которые говорили о транспортной доступности, обеспечении льготными лекарствами и возможности приобретать топливо для отдалённых сёл в канистры.