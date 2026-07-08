Итоги поездки Дмитрия Демешина в Охотский округ: школа, рыба и поддержка северян

Поездка губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина в Охотский округ была посвящена развитию социальной инфраструктуры, поддержке рыбодобывающей отрасли и решению повседневных вопросов, которые волнуют жителей отдалённых территорий, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Одной из главных точек маршрута стала малокомплектная школа в селе Вострецово, где учатся 34 школьника и работают восемь педагогов. Ежегодно здесь проводится текущий ремонт, а в 2025 году за счёт краевой субсидии во всём здании заменили старые деревянные окна на современные пластиковые.
В сентябре 2024 года в школе открылся центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». Губернатор критически оценил состояние центра и сказал, что он нуждается в новом оборудовании.
Дополнительную поддержку школе оказал депутат Государственной Думы от Хабаровского края Максим Иванов, вручивший сертификат на приобретение компьютерной техники.
Он отметил, что такие небольшие объекты будут включаться в Народную программу партии, что позволит привлекать дополнительные федеральные ресурсы для повышения качества жизни в малых населённых пунктах края.
Параллельно в бюджете Охотского округа уже изыскиваются средства на экспертизу и подготовку проектной документации для капитального ремонта всего здания школы, чтобы попасть в федеральную программу.
Школа в Вострецово была известна тем, что в ней единственной на севере был бассейн. В 2017 году из‑за износа коммуникаций он был закрыт, теперь его восстановят при поддержке рыбопромышленников региона. Ольга Булкова, депутат краевой Думы от «Единой России» проработает этот вопрос.
Губернатор подчеркнул, что для северных территорий наличие бассейна особенно важно и для здоровья детей, и для привлечения семей в округ.
Большое внимание в школе уделяется патриотическому воспитанию. Здесь помнят восьмерых земляков, когда‑то учившихся в этой школе и погибших, защищая Родину, а сегодня шестеро выпускников из Вострецово выполняют боевые задачи в зоне СВО.
В рамках поездки губернатор посетил рыбодобывающие предприятия Охотского округа и ознакомился с подготовкой к лососевой путине. Специалисты прогнозируют хороший улов, а основной ход рыбы ожидается в ближайшие дни.
Дмитрий Демешин посмотрел холодильное оборудование и рыбоперерабатывающие цеха, убедившись, что отрасль готова к сезону: обеспечена мгновенная заморозка рыбы, отлажено оборудование по ее переработке, включая линии для икры.
По словам главы региона, прогноз по объёмам улова в этом году более чем оптимистичный, а предприятия готовятся оперативно поставлять свежую рыбу на прилавки Хабаровского края.
По итогам осмотра производственных мощностей состоялась рабочая встреча губернатора с руководителями рыбохозяйственных предприятий Охотского округа. Уже с рыбопромышленниками губернатор обсудил вопросы организации прибрежного лова нерестовой сельди, меры по охране водных биоресурсов, обновление флота — строительство рыбопромысловых и рефрижераторных судов, а также возможности государственной поддержки.
И, конечно, глава региона не мог не оставить без внимания участие рыбопромышленников в развитии социальной инфраструктуры северных населённых пунктов.
По давно сложившейся традиции во время поездок по краю губернатор обязательно встречается с людьми. Вот и на этот раз в посёлке Новое Устье Дмитрий Демешин провёл встречу с жителями, которые говорили о транспортной доступности, обеспечении льготными лекарствами и возможности приобретать топливо для отдалённых сёл в канистры.
Губернатор напомнил, что такие ограничения вводились для борьбы со спекуляциями, когда топливо закупали впрок и перепродавали по завышенным ценам. Однако для северных территорий, где до заправки можно добраться только сложным путем «лодка плюс автомобиль», было принято решение скорректировать подход: после захода ближайшего танкера жителям Охотского округа разрешат заправлять канистры.
Жители также подняли вопрос льготных лекарств, которые они получают с перебоями. Министр здравоохранения края Станислав Мальцев сказал, что запасы необходимых препаратов будут оперативно восполнены.
Он пояснил, что в маленьких посёлках, к сожалению, нет стационарных аптек, но на базе медучреждений работают пункты, где выдают лекарства для льготников. Проблема была в своевременности поставок. Она решается.
При этом, охотчане отметили, что продукты в магазинах стали дешевле в два, а то и в три раза. Теперь краевой бюджет больше денег выделяет на субсидирование транспортных расходов. По поручению Дмитрия Демешина социально значимые товары теперь доставляют в округ авиатранспортом.
Рабочие поездки Дмитрия Демешина в Охотский округ, а губернатор здесь уже не первый раз, показывают, что северные и труднодоступные территории — безусловный приоритет для краевых властей.
Решения по школе, бассейну, топливу и лекарствам принимаются с учётом конкретных условий жизни людей, и сразу, на месте.