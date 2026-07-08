В Омске омичи рассказали, что для них значит любовь в семье ко Дню семьи

Ко Дню семьи, любви и верности ювелирный бренд «SOKOLOV» провёл опрос среди жителей Омска и выяснил, из чего сегодня складываются забота и близость в семье. Оказалось, что проявление любви всё больше ассоциируется именно с простыми, но такими важными для каждого действиями: быть рядом в тяжёлые времена, находить время друг для друга и говорить тёплые слова.
Для 30% омичей любовь — это поддержка в трудную минуту, когда важны не громкие и красивые фразы, а близость и просто нахождение рядом. Ещё 27% ценят, когда родные уделяют время друг другу, даже когда все дедлайны горят. 21% омичей считают важными тёплые слова и признания в чувствах, а 23% говорят, что любовь проявляется через тактильность — крепкие объятия.
Оказывается, не все омичи умеют открыто говорить о чувствах в семье. Только 16% делают это легко и тогда, когда хочется. Для 25% откровенные разговоры — скорее исключение, чем правило. Ещё четверть опрошенных (25%) признались, что у них дома любовь принято показывать делом, а не словом. При этом каждый пятый хотел бы делиться переживаниями чаще, но подходящий момент найти трудно. Главной преградой для 25% омичей считается нехватка времени из-за большого количества работы и бытовых хлопот. 8% мешают усталость и рутина, а 4% просто сложно говорить о переживаниях вслух.
Интересно, что с партнёром проявлять эмоции проще всего — так считают 47% опрошенных. Родителей выбрали 25%, детей — 10%, а братьев и сестёр — всего 7%. Несмотря на то, что многие привыкли доказывать любовь поступками, слова всё равно важны. 57% омичей уверены, что в семье одинаково ценны и фразы, и действия. 38% считают, что дела говорят громче любых слов. А 5% отмечают: без слов заботу не всегда поймёшь. Самым дорогим признанием для 36% стало простое «я тебя люблю».
Что омичи называют настоящей заботой? 74% ценят, когда родные замечают усталость и без напоминаний берут часть дел на себя. Для 70% важен искренний интерес к их делам и настроению. 48% считают заботой готовность пожертвовать временем ради семьи. А 34% важна поддержка без советов — когда просто рядом и всё.
Говоря о подарках, 29% омичей считают лучшим то, о чём человек давно мечтал. 15% выбирают совместные впечатления, 13% — украшения как памятный знак. А вот что сами жители Омска хотели бы получить от семьи — здесь лидирует совместный подарок: поездка, ужин или концерт (41%). Парфюм выбрали 26%, украшения и цветы — по 20%.