В Омске омичи рассказали, что для них значит любовь в семье ко Дню семьи

Оказывается, не все омичи умеют открыто говорить о чувствах в семье. Только 16% делают это легко и тогда, когда хочется. Для 25% откровенные разговоры — скорее исключение, чем правило. Ещё четверть опрошенных (25%) признались, что у них дома любовь принято показывать делом, а не словом. При этом каждый пятый хотел бы делиться переживаниями чаще, но подходящий момент найти трудно. Главной преградой для 25% омичей считается нехватка времени из-за большого количества работы и бытовых хлопот. 8% мешают усталость и рутина, а 4% просто сложно говорить о переживаниях вслух.