Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту семь километров

Вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту около семи километров, информирует Камчатский филиал ФИЦ единой геофизической службы РАН.
«На вулкане Шивелуч произошёл пепловый выброс на высоту около 7000 метров над уровнем моря», — говорится в сообщении.
По словам специалистов, речь идёт об эксплозивно-экструзивном извержении. Оно сопровождается «мощной газово-паровой активностью, в северной части лавового купола продолжается рост нового блока лавы». Учёные показали кадры выброса пепла на вулкане Шивелуч.
Напомним, в начале июля вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла, который поднялся на высоту до девяти километров над уровнем моря.
Вулкан Шивелуч находится в 47 километрах от ближайшего поселка Ключи и в 440 километрах от Петропавловска-Камчатского.
В мае на Гавайях началось очередное извержение вулкана Килауэа. По данным Геологической службы Соединённых Штатов, речь шла об очередном эпизоде активности.