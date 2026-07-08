Средиземноморская диета и отказ от курения: кардиолог объяснил, как уберечь сосуды

Россиянам рассказали, как сохранить здоровье сосудов. Профилактика их старения может осуществляться без таблеток. Чтобы оставаться здоровыми, важно соблюдать несколько правил. Их перечислил заведующий кардиологическим отделением ФЦМН ФМБА, врач-кардиолог высшей категории Андрей Пронин в интервью KP.RU.