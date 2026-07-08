Средиземноморская диета и отказ от курения: кардиолог объяснил, как уберечь сосуды

Россиянам рассказали, как сохранить здоровье сосудов. Профилактика их старения может осуществляться без таблеток. Чтобы оставаться здоровыми, важно соблюдать несколько правил. Их перечислил заведующий кардиологическим отделением ФЦМН ФМБА, врач-кардиолог высшей категории Андрей Пронин в интервью KP.RU.
Эксперт призвал отказаться от употребления термина «сосудистый возраст». Он отметил, что для сохранения здоровья сосудов важно следовать простым правилам.
«Нормальный сон, баланс труда и отдыха, отказ от курения и переход на средиземноморский тип питания (овощи, рыба, клетчатка вместо красного мяса). Ежегодный профосмотр — обязательное условие», — подытожил Андрей Пронин.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова утвердила методические рекомендации, которые объясняют, как оставаться здоровым и энергичным. В числе советов 10−15 минут медитации в день, сбалансированное питание и ходьба.