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Средиземноморская диета и отказ от курения: кардиолог объяснил, как уберечь сосуды

Кардиолог Пронин перечислил правила профилактики старения сосудов без таблеток.

Источник: Комсомольская правда

Россиянам рассказали, как сохранить здоровье сосудов. Профилактика их старения может осуществляться без таблеток. Чтобы оставаться здоровыми, важно соблюдать несколько правил. Их перечислил заведующий кардиологическим отделением ФЦМН ФМБА, врач-кардиолог высшей категории Андрей Пронин в интервью KP.RU.

Эксперт призвал отказаться от употребления термина «сосудистый возраст». Он отметил, что для сохранения здоровья сосудов важно следовать простым правилам.

«Нормальный сон, баланс труда и отдыха, отказ от курения и переход на средиземноморский тип питания (овощи, рыба, клетчатка вместо красного мяса). Ежегодный профосмотр — обязательное условие», — подытожил Андрей Пронин.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова утвердила методические рекомендации, которые объясняют, как оставаться здоровым и энергичным. В числе советов 10−15 минут медитации в день, сбалансированное питание и ходьба.

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