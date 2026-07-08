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Долой нацизм: Депутат Зайончковская-Герник разорвала флаг УПА* в Европарламенте

Депутат Европейского парламента от Польши Ева Зайончковская-Герник разорвала на части флаг украинских националистов из ОУН*-УПА** во время дебатов по Украине.

Депутат Европейского парламента от Польши Ева Зайончковская-Герник разорвала на части флаг украинских националистов из ОУН*-УПА** во время дебатов по Украине.

— Долой нацизм Бандеры! В Европарламенте я выступала против членства Украины в Евросоюзе и разорвала флаг Бандеры, который символизирует геноцид польских граждан, — написала она в социальной сети X.

По ее словам, действия украинского президента Владимира Зеленского по героизации нацизма требуют порицания, а также существенно замедляют вступление Киева в ЕС.

— Путь Украины в ЕС с символом убийц на флагах — это позор, — подчеркнула Зайончковская-Герник.

Участие Владимира Зеленского в церемонии перезахоронения одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника является открытым признанием в фашизме. Об этом 26 мая высказался депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага.

В тот же день заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя идею перезахоронения останков украинских националистов в Киеве, заявил, что Зеленскому нужно опасаться духа своего деда, который прошел Великую Отечественную войну.

*Запрещенная в РФ террористическая организация.

**Запрещенная в России экстремистская организация.

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