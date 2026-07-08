Депутат Зайончковская-Герник разорвала флаг УПА* на дебатах в Европарламенте

Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник разорвала флаг, который является символикой украинских националистов из ОУН-УПА*. Это произошло во время дебатов, посвященных Украине.
«Долой нацизм Бандеры! В Европейском парламенте я выступала против членства Украины в ЕС и разорвала флаг Бандеры, символизирующий геноцид польских граждан», — написала она в социальной сети X.
Зайончковской-Герник раскритиковала Владимира Зеленского за героизацию национализма. По ее словам, подобная политика может существенно осложнить процесс евроинтеграции Украины.
Ранее экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Украина заплатит за решение Зеленского создать пантеон «героев». Политик отметил, что последствия такой политики скажутся в первую очередь на Киеве, а не на Варшаве.
* — организация, признанная экстремистской и террористической, запрещена в РФ.