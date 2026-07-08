Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Зайончковская-Герник разорвала флаг УПА* на дебатах в Европарламенте

Зайончковской-Герник раскритиковала Зеленского за героизацию национализма.

Источник: Комсомольская правда

Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник разорвала флаг, который является символикой украинских националистов из ОУН-УПА*. Это произошло во время дебатов, посвященных Украине.

«Долой нацизм Бандеры! В Европейском парламенте я выступала против членства Украины в ЕС и разорвала флаг Бандеры, символизирующий геноцид польских граждан», — написала она в социальной сети X.

Зайончковской-Герник раскритиковала Владимира Зеленского за героизацию национализма. По ее словам, подобная политика может существенно осложнить процесс евроинтеграции Украины.

Ранее экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Украина заплатит за решение Зеленского создать пантеон «героев». Политик отметил, что последствия такой политики скажутся в первую очередь на Киеве, а не на Варшаве.

* — организация, признанная экстремистской и террористической, запрещена в РФ.