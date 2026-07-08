8 июля: какой сегодня церковный праздник

8 июля 2026 года — день памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских. Они являются примером христианской семьи, молитвы, обращенные к ним, укрепляют тех, кто вступает в брак. Святой князь Пётр, второй сын Муромского князя Юрия. Еще до того, как стал правителем Мурома, он заболел проказой. Согласно житию, князю в видении стало известно, что излечить его может только благочестивая дева Феврония из деревни в Рязанской земле. Святой Петр послал за ней и дал слово жениться после своего выздоровления. Обет этот он выполнил, несмотря на то, что сначала дрогнул под натиском бояр, которые не хотели ему жены из простой семьи и чуть не отказался от своего слова. После женитьбы уже бояре уговаривали князя расстаться с Февронией. Он же не захотел нарушить святость брака и решил покинуть Муром вместе с супругой. После этого в Муроме многие искатели власти схватились за оружие, начались беспорядки и безвластие. Чтобы остановить смуту, князя Петра и княгиню Февронию просили вернуться и снова принять княжеский престол. Супруги прославились благочестием и милосердием. Скончались они в один день и час, приняв перед этим монашеский постриг с именами Давид и Евфросиния. Тела их были положены в одном гробе. После их кончины пошла слава о чудесной помощи по молитвам к ним, а со временем было установлено повсеместное почитание их. Каких святых почитают православные 8 июля Кроме того, 8 июля церковь чтит память следующих святых: • Преподобномученицы Февронии Сирской, девы (304) Воспитывалась игуменьей в монастыре в Сиваполе. Приняла мученическую кончину при императоре Диоклетиане. За отказ отречься от Христа была предана жестокой смерти военачальником Селином. Ее стойкость обратила к христовой вере воинов Лисимага и Прима. • Преподобного Далмата Исетского (1697) История освоения земель за Уралом неразрывно связана с Успенским Далматовым монастырем. Монастырь был заложен в 1644 году на берегу Исети. Его основатель, выходец из служилых людей Тобольска Димитрий Мокринский (в монашестве — Далмат). Благодаря его мудрости обитель была основана без насилия: земли были получены в дар от правителя этих мест, мурзы Илигея. Монастырь неоднократно подвергался набегу кочевников, но неизменно возрождался. Преподобный Далмат отошел ко Господу в возрасте 103 лет, так и не приняв сана игумена, но сохранив статус духовного наставника и авторитета. Его общецерковная канонизация была утверждена решением Архиерейского собора Русской Православной Церкви в 2013 году. • Преподобного Никона Оптинского, исповедника (1931). Преподобноисповедник Никон Оптинский (в миру — Николай Беляев, 1888−1931) происходил из московского купеческого рода. Его путь к служению начался в 1907 году, когда он пришел в знаменитую Оптину пустынь, став преданным учеником старца Варсонофия. После того как в 1923 году обитель была закрыта, отец Никон принял на себя крест последнего Оптинского старца. Лишенный стен монастыря, он продолжил духовно укреплять верующих. В 1927 году исповедника арестовали. Три года заключения в лагере подорвали его здоровье, больного туберкулезом, его сослали на тяжелые работы в Архангельскую область. Даже там он не переставал молиться. Скончался он в ссылке, до последнего сохранив верность Христу. Также в этот день вспоминают новомучеников: священномученика Василия (Милицына) пресвитера (1918) священномученика Василия (Протопопова) пресвитера (1940).