Минпросвещения утвердило учебную нагрузку для школьников 1−4 классов

Ранее Минпросвещения отменило домашние задания для первоклассников с 1 сентября 2026 года. В документе убрали пункт о допустимом объёме домашней работы для первого класса, который ранее ограничивался одним часом на все предметы. До этого Институт стратегии развития образования по поручению Минпросвещения допускал постепенное введение домашних заданий для самых младших школьников. Теперь эта норма полностью исключена. Обучение в первом классе будет проходить без нагрузки на дом.