Хабаровский штурмовик уничтожил две позиции ВСУ и неделю удерживал опорник

Военнослужащий мотострелкового соединения Восточного военного округа из Хабаровского края Артём Гилёв в одном из боёв уничтожил две огневые точки противника во время штурма в зоне СВО, а в другом — неделю удерживал опорный пункт, отбитый у врага. За свои подвиги гвардии ефрейтор награждён медалью «За храбрость» II степени, сообщили в пресс-службе ВВО.
Артём Гилёв был призван на военную службу осенью 2024 года. Уже через месяц он заключил первый контракт с Министерством обороны России и продолжил службу в составе подразделения, выполняющего боевые задачи.
Первый штурм боец прошёл в декабре 2024 года в должности гранатомётчика. Во время зачистки населённого пункта Радостное подразделение попало под плотный огонь из укреплённых позиций. Под прикрытием дымовых шашек Гилёв сумел выйти на выгодную точку и лично уничтожил две огневые позиции, чем помог сломить сопротивление украинских нацистов.
Второй штурм с его участием прошёл в мае 2026 года в районе населённого пункта Бойково. Тогда группа захватила опорный пункт и несколько дней удерживала позицию, одновременно собирая разведданные о работе артиллерии противника.
Сам военнослужащий отмечает, что в бою большое значение имеет физическая подготовка. По его словам, все бойцы его группы до службы занимались тяжёлой атлетикой и продолжают тренироваться уже в зоне СВО.
После награждения Артём Гилёв намерен продолжать службу. В его планах — вернуться с победой и передавать полученный боевой опыт следующим поколениям военнослужащих.