Хабаровский штурмовик уничтожил две позиции ВСУ и неделю удерживал опорник

Военнослужащий мотострелкового соединения Восточного военного округа из Хабаровского края Артём Гилёв в одном из боёв уничтожил две огневые точки противника во время штурма в зоне СВО, а в другом — неделю удерживал опорный пункт, отбитый у врага. За свои подвиги гвардии ефрейтор награждён медалью «За храбрость» II степени, сообщили в пресс-службе ВВО.