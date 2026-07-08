В Хабаровске выпускники попробуют пересдать ЕГЭ 8−9 июля

— В основном пересдача связана не с несданным экзаменом, а с неудовлетворенностью полученными баллами — школьники надеются поднять их до уровня, необходимого для поступления. В прошлом году в эти два дня появились даже стобалльные результаты, то есть дети шли осознанно и были настроены на высокий результат, что привело к росту среднего балла по городу практически по всем предметам вырос, — подчеркнула начальник управления образования города Хабаровска Татьяна Матвеенкова.