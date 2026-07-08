В Хабаровске выпускники попробуют пересдать ЕГЭ 8−9 июля

По всей России, в том числе в Хабаровске, начался период пересдачи единого государственного экзамена. Выпускники попробуют улучшить свои результаты 8 и 9 июля. На повторное написание ЕГЭ зарегистрировались около 700 детей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Наиболее популярными предметами для пересдачи стали профильная математика, обществознание и русский язык. Гораздо меньше заявлений поступило на повторное написание экзаменов по физике, биологии и географии.
— В основном пересдача связана не с несданным экзаменом, а с неудовлетворенностью полученными баллами — школьники надеются поднять их до уровня, необходимого для поступления. В прошлом году в эти два дня появились даже стобалльные результаты, то есть дети шли осознанно и были настроены на высокий результат, что привело к росту среднего балла по городу практически по всем предметам вырос, — подчеркнула начальник управления образования города Хабаровска Татьяна Матвеенкова.
Она добавила: все задания для пересдачи формируются из общего банка заданий ФИПИ, поэтому для тех, кто усердно готовился, новые варианты не должны стать сюрпризом. Однако важно помнить, что если новый результат окажется ниже основного, то засчитают именно его.
— Каждый год часть учащихся говорит о высокой трудности заданий. Результаты же текущего года говорят сами за себя: семь стобалльников по химии и множество высокобалльных работ, что свидетельствует о хорошей подготовке тех, кто действительно занимался. Все зависит исключительно от подготовки, — отметила Татьяна Матвеенкова.
Если и в ходе июльской пересдачи выпускников не устроили полученные баллы, попробовать свои силы вновь можно в сентябре. Однако в таком случае результаты уже не помогут при поступлении в этом году. Начальник управления образования краевой столицы сообщила, что часть учеников предпочитают усердно готовиться в течение следующего года, чтобы получить необходимые оценки для поступления в конкретный вуз.