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Топливный голод ВСУ: удары по АЗС меняют ход СВО

Военный эксперт Дандыкин в беседе с aif.ru оценил последствия точечных ударов по заправочным станциям на севере Украины. Повлияет ли это на работу беспилотников и наступление? Читайте в материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Удары по автозаправочным станциям (АЗС) на территории Украины, в том числе в Черниговской области, повлияют на передвижение украинских войск и запуск беспилотных летательных аппаратов. Об этом в эксклюзивном комментарии для aif.ru заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Ранее сообщалось, что на севере Черниговской области в результате ударов ВС РФ выведены из строя почти все используемые Вооруженными силами Украины заправочные станции.

«Заправки влияют на ход уборочной страды, если она там есть. В основном киевский режим сейчас делает упор на беспилотники. Но я думаю, что пока они находят еще, чем и как их заправлять. Дроны ближнего радиуса действия работают на аккумуляторах. Повлиять удары по АЗС могут на передвижение войск, которые заправляются бензином или соляркой», — сказал Дандыкин.

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* назвал «огромной проблемой» удары ВС РФ по автозаправочным станциям в прифронтовых регионах Украины. По его словам, российские военные участили удары по АЗС в последнее время.

По данным Минобороны, ВС РФ нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры и энергетики Украины, а также по логистическим центрам, которые используются в интересах ВСУ. В течение суток ударили по пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 144 районах. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками, артиллерией, а также ударными БПЛА.

* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

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