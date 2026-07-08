Топливный голод ВСУ: удары по АЗС меняют ход СВО

«Заправки влияют на ход уборочной страды, если она там есть. В основном киевский режим сейчас делает упор на беспилотники. Но я думаю, что пока они находят еще, чем и как их заправлять. Дроны ближнего радиуса действия работают на аккумуляторах. Повлиять удары по АЗС могут на передвижение войск, которые заправляются бензином или соляркой», — сказал Дандыкин.