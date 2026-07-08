Топливный голод ВСУ: удары по АЗС меняют ход СВО

Удары по автозаправочным станциям (АЗС) на территории Украины, в том числе в Черниговской области, повлияют на передвижение украинских войск и запуск беспилотных летательных аппаратов. Об этом в эксклюзивном комментарии для aif.ru заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Ранее сообщалось, что на севере Черниговской области в результате ударов ВС РФ выведены из строя почти все используемые Вооруженными силами Украины заправочные станции.
«Заправки влияют на ход уборочной страды, если она там есть. В основном киевский режим сейчас делает упор на беспилотники. Но я думаю, что пока они находят еще, чем и как их заправлять. Дроны ближнего радиуса действия работают на аккумуляторах. Повлиять удары по АЗС могут на передвижение войск, которые заправляются бензином или соляркой», — сказал Дандыкин.
Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* назвал «огромной проблемой» удары ВС РФ по автозаправочным станциям в прифронтовых регионах Украины. По его словам, российские военные участили удары по АЗС в последнее время.
По данным Минобороны, ВС РФ нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры и энергетики Украины, а также по логистическим центрам, которые используются в интересах ВСУ. В течение суток ударили по пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 144 районах. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками, артиллерией, а также ударными БПЛА.
* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.