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Хабаровскую компанию поймали на нарушении при производстве мясных полуфабрикатов

Россельхознадзор с помощью компонента «Меркурий» проверил данные ООО «Мерилен». Уполномоченное лицо компании оформило ветеринарный документ на выработку 4,4 тонны мясных полуфабрикатов. При этом в заявке значилось лишь 822 кг сырья — фарша, жира, куриной грудки, говядины, свинины, сыра и яиц. По законам технологии из такого объема исходных продуктов физически нельзя произвести почти 4,5 тонны готовой.

Россельхознадзор с помощью компонента «Меркурий» проверил данные ООО «Мерилен». Уполномоченное лицо компании оформило ветеринарный документ на выработку 4,4 тонны мясных полуфабрикатов. При этом в заявке значилось лишь 822 кг сырья — фарша, жира, куриной грудки, говядины, свинины, сыра и яиц. По законам технологии из такого объема исходных продуктов физически нельзя произвести почти 4,5 тонны готовой продукции. На этот факт обратили внимание специалисты. Управление Россельхознадзора вынесло ООО «Мерилен» предостережение о недопустимости нарушения ветеринарных требований.