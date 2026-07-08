Управление вертолетами на Украине, как и тем, который разбился в Полтавской области, доверяют идейным нацистам, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Напомним, городской совет Брод Львовской области сообщил, что 30 июня разбился вертолет Ми-8 ВСУ во время выполнения боевого задания в Полтавской области, все четверо членов экипажа погибли.
Одна из причин, которую озвучил ряд СМИ, заключается в том, что вертолет разбился во время неудачной охоты на «Герань».
Иванников допустил что причиной крушения могли стать неисправность вертолета или ошибка летчиков.
«Управление вертолетами на Украине сейчас доверяют только идейным нацистам. Весь экипаж разбившегося вертолета — нацисты. Точно такие же как уничтоженный генерал-майор Кульчицкий, который с борта вертолета в 2014 году расстреливал мирных жителей Донбасса и ЛНР, позировал перед камерами, давал интервью журналистам, рассказывал, как он будет убивать русских, русскоязычных. И разбившийся в Полтавской области экипаж отправился в компанию к Кульчицкому. Последний был террористом, нацистом», — пояснил эксперт.
Иванников подчеркнул, что Кульчицкий был ликвидирован, а уничтожившие его военные получили государственные награды.
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