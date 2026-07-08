«Управление вертолетами на Украине сейчас доверяют только идейным нацистам. Весь экипаж разбившегося вертолета — нацисты. Точно такие же как уничтоженный генерал-майор Кульчицкий, который с борта вертолета в 2014 году расстреливал мирных жителей Донбасса и ЛНР, позировал перед камерами, давал интервью журналистам, рассказывал, как он будет убивать русских, русскоязычных. И разбившийся в Полтавской области экипаж отправился в компанию к Кульчицкому. Последний был террористом, нацистом», — пояснил эксперт.