NBC: Новые удары Штатов по Ирану стали более масштабными, чем предыдущие

В Соединенных Штатах назвали новые ответные удары по Ирану более масштабными, чем предыдущие. Об этом во вторник, 7 июля, сообщил телеканал NBC, ссылаясь на неназванного американского чиновника.
— Чиновник описал военные удары США по Ирану как более масштабные, чем предыдущие ответные удары Штатов по Исламской республике, — сказано в статье.
Уточняется, что удары осуществляются с помощью самолетов ВВС и тактических самолетов ВМС.
Ранее центральное командование Пентагона сообщило, что силы Соединенных Штатов начали серию мощных ударов по Ирану.
По итогам нескольких раундов конфликта Ирана и США Тегеран скорее остался в плюсе, в отличие от Вашингтона. Такое мнение 7 июля высказал политолог Евгений Минченко. Он отметил, что атака на исламскую республику была ошибкой американского президента Дональда Трампа. По его словам, дальнейшее развитие событий на Ближнем Востоке будет зависеть от позиции Израиля, потому что власти страны не торопятся помогать Трампу соблюсти заключенные с Ираном соглашения.