NBC: Новые удары Штатов по Ирану стали более масштабными, чем предыдущие

По итогам нескольких раундов конфликта Ирана и США Тегеран скорее остался в плюсе, в отличие от Вашингтона. Такое мнение 7 июля высказал политолог Евгений Минченко. Он отметил, что атака на исламскую республику была ошибкой американского президента Дональда Трампа. По его словам, дальнейшее развитие событий на Ближнем Востоке будет зависеть от позиции Израиля, потому что власти страны не торопятся помогать Трампу соблюсти заключенные с Ираном соглашения.