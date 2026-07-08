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Евраев: в Ярославле перекрыли движение из-за атаки БПЛА

Из-за атаки беспилотников украинских войск ограничено движение транспортных средств, проинформировал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Источник: Аргументы и факты

Из-за атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины временно ограничено движение транспортных средств, проинформировал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«Регион подвергся вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрёстка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок», — написал Евраев в своём канале в мессенджере «Макс».

Губернатор отметил, что в Ярославской области объявлена беспилотная опасность.

«Работа подразделений Министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается», — говорится в публикации.

Напомним, накануне из-за атаки беспилотных летательных аппаратов украинских войск было ограничено движение транспортных средств.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что один человек погиб в результате атаки беспилотных летательных аппаратов украинских войск по многоквартирным домам в Краснодаре.

Также стало известно, что три человека получили травмы в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Краснодарском крае.

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