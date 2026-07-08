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«Ведомости»: 50% студентов-медиков хотят пойти в государственное здравоохранение

При этом 46,2% обучающихся планируют трудоустроиться в частные клиники.

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Почти половина студентов лечебных факультетов российских медицинских вузов после окончания обучения планируют работать в государственной системе здравоохранения. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на результаты исследования Финансового университета при правительстве РФ о приверженности студентов медвузов будущей профессии, опубликованного в научном журнале «Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины».

Согласно исследованию, работать в государственных медицинских учреждениях намерены 49,5% опрошенных студентов. При этом 46,2% планируют трудоустроиться в частные клиники, 3,6% пока не определились с будущим местом работы и лишь 0,7% не собираются работать в сфере здравоохранения.

Исследование проводилось в январе 2026 года среди 220 студентов 3−6-х курсов лечебных факультетов Курского государственного медицинского университета, Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова и Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова.

Как отмечается в исследовании, наиболее распространенной причиной выбора государственной медицины стало желание получить профессиональный опыт — такой вариант указали 36% респондентов. Еще 33% сообщили, что намерены отработать целевое направление, а 28% считают, что сразу после окончания вуза сложно устроиться в хорошую частную клинику. Кроме того, студенты называли преимуществами государственного сектора стабильность работы и социальные гарантии (19%), а также возможности карьерного роста (15%).

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