«Ведомости»: 50% студентов-медиков хотят пойти в государственное здравоохранение

Как отмечается в исследовании, наиболее распространенной причиной выбора государственной медицины стало желание получить профессиональный опыт — такой вариант указали 36% респондентов. Еще 33% сообщили, что намерены отработать целевое направление, а 28% считают, что сразу после окончания вуза сложно устроиться в хорошую частную клинику. Кроме того, студенты называли преимуществами государственного сектора стабильность работы и социальные гарантии (19%), а также возможности карьерного роста (15%).