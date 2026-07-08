В Хабаровске 681 выпускник пойдёт на пересдачу ЕГЭ

Пересдача остаётся рискованным шагом, потому что после неё учитывается последний результат, а не лучший из двух. Но для многих такой шанс может стать решающим: в прошлом году три выпускницы после повторной сдачи добрались до 100 баллов, четверо выпускников — до уровня именной премии имени Гродекова, то есть 95 баллов и выше.