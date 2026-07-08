Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске 681 выпускник пойдёт на пересдачу ЕГЭ

Желающих улучшить результаты оказалось заметно больше, чем в прошлом году.

В Хабаровске 681 выпускник зарегистрировался на пересдачу ЕГЭ 8 и 9 июля. Желающих улучшить результаты оказалось заметно больше, чем в прошлом году, сообщили в городской администрации.

Чаще всего школьники выбирали обществознание: пересдавать этот предмет будут 194 выпускника. На втором месте профильная математика — 110 человек, на третьем информатика — 97 участников. Такой набор предметов в городском управлении образования считают ожидаемым.

Также выпускники попробуют повысить баллы по русскому языку — 60 человек, биологии — 50, химии — 47, иностранному языку — 41. Базовую математику выбрали 24 участника, литературу — 22, историю — 19, физику — 14. Реже всего пересдавать будут географию: на неё зарегистрировались только три выпускника.

Пересдача остаётся рискованным шагом, потому что после неё учитывается последний результат, а не лучший из двух. Но для многих такой шанс может стать решающим: в прошлом году три выпускницы после повторной сдачи добрались до 100 баллов, четверо выпускников — до уровня именной премии имени Гродекова, то есть 95 баллов и выше.

Ещё десять человек по итогам пересдачи смогли выйти на медаль, а двое повысили её статус с серебряной на золотую. Результаты нынешних пересдач должны поступить в регион 16 июля — за 10 дней до окончания приёма документов на бюджетные места в вузах.