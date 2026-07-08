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Огненный ад для элиты ВСУ накрыл Чернигов: главная новость СВО 8 июля

Попытки ДРГ прорваться к границе РФ обернулись провалом. Эксперт Дандыкин раскрыл детали жестких ударов по Чернигову. Противник не может накопить силы, а переоборудование роддомов говорит о катастрофических потерях ВСУ. Подробно — на aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Диверсионные группы украинских военных предприняли попытку скрытного выдвижения к российской границе со стороны Черниговской области, однако их маневр был мгновенно вскрыт и жестко пресечен группировкой войск «Север». Все боевики были уничтожены, не успев приблизиться к нашим рубежам.

О масштабах давления на врага в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, Армия России наносит удары настолько высокой интенсивности и точности, что командование ВСУ физически лишено возможности концентрировать в регионе значительные силы.

«Наши войска наносят превентивные, очень эффективные удары по скоплениям противника в Черниговской области. Причем настолько эффективные, что над некоторыми районами на Брянщине дальние беспилотники перестали появляться. Какие-то ДРГ могут их запускать, но их ждет печальная участь, их всех уничтожают. Сейчас у ВСУ возможности накопить несколько сотен человек нет, это исключено, все отслеживается», — подчеркнул Дандыкин.

Осознание собственного бессилия заставляет противника идти на отчаянные шаги в тылу. Символичным маркером катастрофического положения ВСУ в Черниговской области стало решение властей о массовом перепрофилировании родильных домов. Учреждения, созданные для появления новой жизни, в спешном порядке превращают в госпитали для раненых боевиков. Это говорит не столько о подготовке к новым атакам, сколько о неспособности существующей военно-медицинской инфраструктуры справляться с потоком «трехсотых», которых плодят результативные налеты российских ракет и дронов.

Логистический коллапс на севере Черниговщины усугубляется целенаправленным уничтожением топливной инфраструктуры. В результате ударов ВС РФ из строя выведены практически все используемые украинской армией автозаправочные станции. Дандыкин пояснил, что эти объекты критически важны в первую очередь не для сельхозработ, а для маневров войск, заправляемых бензином и соляркой. Ограничения в топливе напрямую сковывают мобильность тех групп, что еще пытаются уйти от возмездия в лесополосах. Тревогу по этому поводу уже открыто бьют в Киеве. Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* признал удары по АЗС «огромной проблемой» для прифронтовых регионов, которая лишь усугубляется с каждым днем.

Пока украинское командование признает провал за провалом, Министерство обороны РФ отчитывается о новых точечных поражениях. В течение суток оперативно-тактическая авиация, ракетные войска, артиллерия и ударные беспилотники отработали по пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 144 районах. Под удары попали также объекты портовой инфраструктуры и логистические центры, работавшие в интересах украинской группировки.

* Внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов.

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