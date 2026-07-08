Логистический коллапс на севере Черниговщины усугубляется целенаправленным уничтожением топливной инфраструктуры. В результате ударов ВС РФ из строя выведены практически все используемые украинской армией автозаправочные станции. Дандыкин пояснил, что эти объекты критически важны в первую очередь не для сельхозработ, а для маневров войск, заправляемых бензином и соляркой. Ограничения в топливе напрямую сковывают мобильность тех групп, что еще пытаются уйти от возмездия в лесополосах. Тревогу по этому поводу уже открыто бьют в Киеве. Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* признал удары по АЗС «огромной проблемой» для прифронтовых регионов, которая лишь усугубляется с каждым днем.