Журналист Axios перечислил цели ударов США по объектам в Иране

Журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники рассказал, что целью американских ударов по территории Ирана в ночь на 8 июля. Об этом он сообщил в соцсети X.
«Атакуемые цели включали иранские системы противовоздушной обороны, береговые системы наблюдения, зенитные ракеты», — написал журналист.
Равид уточнил, что под атаку попали места хранения противокорабельных крылатых ракет, пусковые площадки дронов и объекты портовой инфраструктуры. Нынешняя атака была в четыре-пять раз мощнее и масштабнее предыдущей.
Ранее Центральное командование ВС США объявило о начале серии ударов по территории Ирана. Операция стала ответом на якобы атаки на три коммерческих судна, следовавших через Ормуз.
После этого взрывы были слышны в районе островов Кешм и Харк. Американцы ударили по Сирику и Бендер-Аббасу. Последствия атак остаются неизвестными.