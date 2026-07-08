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Журналист Axios перечислил цели ударов США по объектам в Иране

Новые удары США по Ирану оказались в пять раз масштабнее предыдущих.

Источник: Комсомольская правда

Журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники рассказал, что целью американских ударов по территории Ирана в ночь на 8 июля. Об этом он сообщил в соцсети X.

«Атакуемые цели включали иранские системы противовоздушной обороны, береговые системы наблюдения, зенитные ракеты», — написал журналист.

Равид уточнил, что под атаку попали места хранения противокорабельных крылатых ракет, пусковые площадки дронов и объекты портовой инфраструктуры. Нынешняя атака была в четыре-пять раз мощнее и масштабнее предыдущей.

Ранее Центральное командование ВС США объявило о начале серии ударов по территории Ирана. Операция стала ответом на якобы атаки на три коммерческих судна, следовавших через Ормуз.

После этого взрывы были слышны в районе островов Кешм и Харк. Американцы ударили по Сирику и Бендер-Аббасу. Последствия атак остаются неизвестными.

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