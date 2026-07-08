На портале «Госуслуги» началась вторая волна записи в первый класс

По статистике, родители все чаще делают выбор в пользу цифрового сервиса, позволяющего сэкономить время и избежать бюрократических нюансов. Так, в 2026 году в первую волну подачи заявлений в первый класс подавляющее большинство родителей предпочли заполнить такое заявление в электронном виде. Больше 25 тысяч заявлений в крае было подано через портал госуслуг — это почти 86% от общего количества поданных заявлений.