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На портале «Госуслуги» началась вторая волна записи в первый класс

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. До 5 сентября родители первоклассников, которые хотят выбрать школу, не закреплённую за адресом проживания, могут подать заявление на портале «Госуслуги».

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. До 5 сентября родители первоклассников, которые хотят выбрать школу, не закреплённую за адресом проживания, могут подать заявление на портале «Госуслуги».

Чтобы подать заявление онлайн, нужно:

авторизоваться на портале госуслуг с подтверждённой учётной записью;

заполнить и отправить заявление в выбранную школу;

получить уведомление о регистрации заявления.

Школа может попросить оригиналы документов, подтверждающих внеочередное, первоочередное и преимущественное право приема на обучение, для проверки.

После отправки формы заявитель получит уведомление о регистрации заявления. Решение о зачислении принимается в течение пяти рабочих дней со дня приема заявления. Когда школа издаст акт о зачислении, уведомление появится в личном кабинете на сайте госуслуг.

Зачисление ребенка в школу произойдет в случае наличия свободных мест.

Отметим, что совершенствование возможностей Единого портала государственных и муниципальных услуг проводится в рамках нацпроекта «Экономика данных».

По статистике, родители все чаще делают выбор в пользу цифрового сервиса, позволяющего сэкономить время и избежать бюрократических нюансов. Так, в 2026 году в первую волну подачи заявлений в первый класс подавляющее большинство родителей предпочли заполнить такое заявление в электронном виде. Больше 25 тысяч заявлений в крае было подано через портал госуслуг — это почти 86% от общего количества поданных заявлений.