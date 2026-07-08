Красноярские ученые нашли безопасный способ добычи трудноизвлекаемой нефти в суровых условиях Севера

Ученые Сибирского федерального университета разработали экологически безопасные вещества, которые помогают эффективнее вытеснять нефть из пласта.
Разработка может использоваться на сложных месторождениях Восточной Сибири, в том числе в условиях арктических экосистем. Сейчас нефтяным компаниям все чаще приходится работать с труднодоступными запасами. Обычная вода при добыче не всегда хорошо вытесняет нефть из породы, а некоторые традиционные методы могут быть дорогими и небезопасными для окружающей среды.
Специалисты СФУ предложили использовать «зеленые» поверхностно-активные вещества с наночастицами.
«Простыми словами, такие вещества помогают воде лучше отделять нефть от породы и вымывать ее из паста. В основе состава — биоразлагаемые компоненты и наночастицы оксида кремния. Это соединение применяют в медицине, пищевой промышленности и производстве стекла», — рассказали авторы разработки.
Ученые сравнили, как нефть вытесняется из породы обычной пластовой водой и растворами с добавками. Выяснилось, что составы с поверхностно-активными веществами работают эффективнее воды, а лучшие результаты показали растворы с наночастицами.
В Минобрнауки отметили, что такая технология может повысить эффективность разработки нефтегазоконденсатных месторождений и снизить нагрузку на природу.
(Фото: magnific.com).