Красноярские ученые нашли безопасный способ добычи трудноизвлекаемой нефти в суровых условиях Севера

Разработка может использоваться на сложных месторождениях Восточной Сибири, в том числе в условиях арктических экосистем. Сейчас нефтяным компаниям все чаще приходится работать с труднодоступными запасами. Обычная вода при добыче не всегда хорошо вытесняет нефть из породы, а некоторые традиционные методы могут быть дорогими и небезопасными для окружающей среды.