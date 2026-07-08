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Красноярские ученые нашли безопасный способ добычи трудноизвлекаемой нефти в суровых условиях Севера

Ученые Сибирского федерального университета разработали экологически безопасные вещества, которые помогают эффективнее вытеснять нефть из пласта.

Ученые Сибирского федерального университета разработали экологически безопасные вещества, которые помогают эффективнее вытеснять нефть из пласта.

Разработка может использоваться на сложных месторождениях Восточной Сибири, в том числе в условиях арктических экосистем. Сейчас нефтяным компаниям все чаще приходится работать с труднодоступными запасами. Обычная вода при добыче не всегда хорошо вытесняет нефть из породы, а некоторые традиционные методы могут быть дорогими и небезопасными для окружающей среды.

Специалисты СФУ предложили использовать «зеленые» поверхностно-активные вещества с наночастицами.

«Простыми словами, такие вещества помогают воде лучше отделять нефть от породы и вымывать ее из паста. В основе состава — биоразлагаемые компоненты и наночастицы оксида кремния. Это соединение применяют в медицине, пищевой промышленности и производстве стекла», — рассказали авторы разработки.

Ученые сравнили, как нефть вытесняется из породы обычной пластовой водой и растворами с добавками. Выяснилось, что составы с поверхностно-активными веществами работают эффективнее воды, а лучшие результаты показали растворы с наночастицами.

В Минобрнауки отметили, что такая технология может повысить эффективность разработки нефтегазоконденсатных месторождений и снизить нагрузку на природу.

(Фото: magnific.com).