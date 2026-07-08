Гороскоп для всех знаков зодиака на 8 июля

Для Овнов подошло идеальное время для улаживания домашних дел. Вместо того чтобы отстаивать свою правоту до хрипоты, попробуйте услышать аргументы оппонента: в его критике точно есть рациональное зерно. Объединив усилия с кем-то из близких, вы продвинетесь в решении задачи гораздо быстрее, чем в попытке тянуть все на себе. Будьте щедры на поддержку: сейчас ваша помощь родным как никогда важна.