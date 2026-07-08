Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Диетолог Кованова сказала, как правильно выбрать виноград

Диетолог София Кованова в эксклюзивной беседе с aif.ru сообщила, что полезнее всего темные сорта винограда.

Источник: Аргументы и факты

Виноград полезен для человека, однако при его выборе нужно обратить внимание на ряд деталей, сообщила в эксклюзивной беседе с aif.ru диетолог София Кованова.

Специалист отметила, что полезнее всего виноград темных сортов.

«Богаче по антиоксидантам темные сорта, далее идут красные сорта, а потом зеленые. Виноград нужно выбирать без повреждений. Даже если рядом на веточке гнилая ягода или с плесенью — горсть лучше не покупать», — пояснила диетолог.

Кованова подчеркнула, что самой полезной частью винограда является кожица, однако людям с чувствительным ЖКТ бывает тяжело ее переваривать.

«При этом если кожицу снимать, то смысла особого от винограда не остается, и его можно не есть», — добавила она.

Ранее диетолог Поляков предупредил о скрытой опасности сосисок и сарделек.