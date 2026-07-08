Диетолог Кованова сказала, как правильно выбрать виноград

Виноград полезен для человека, однако при его выборе нужно обратить внимание на ряд деталей, сообщила в эксклюзивной беседе с aif.ru диетолог София Кованова.
Специалист отметила, что полезнее всего виноград темных сортов.
«Богаче по антиоксидантам темные сорта, далее идут красные сорта, а потом зеленые. Виноград нужно выбирать без повреждений. Даже если рядом на веточке гнилая ягода или с плесенью — горсть лучше не покупать», — пояснила диетолог.
Кованова подчеркнула, что самой полезной частью винограда является кожица, однако людям с чувствительным ЖКТ бывает тяжело ее переваривать.
«При этом если кожицу снимать, то смысла особого от винограда не остается, и его можно не есть», — добавила она.
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