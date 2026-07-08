Диетолог Кованова сказала, как правильно выбрать виноград

«Богаче по антиоксидантам темные сорта, далее идут красные сорта, а потом зеленые. Виноград нужно выбирать без повреждений. Даже если рядом на веточке гнилая ягода или с плесенью — горсть лучше не покупать», — пояснила диетолог.