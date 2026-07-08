Женщинам хотят разрешить выбирать период для расчета декретных выплат

В России предложили предоставить женщинам право самостоятельно выбирать наиболее выгодный расчетный период пособия по беременности и родам. С инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
Согласно инициативе, размер выплаты можно будет определять либо на основании среднего заработка за два календарных года, либо исходя из дохода за последние 12 месяцев перед уходом в декретный отпуск.
Чернышов уточнил, что такой механизм позволит сохранить действующие социальные гарантии, одновременно сделав систему расчета пособий более справедливой и лучше отражающей реальные доходы семьи к моменту рождения ребенка.
Ранее KP.RU сообщал, что в России максимальный размер пособия по беременности и родам составляет почти миллион рублей. Председатель Соцфонда РФ Сергей Чирков отметил, что с начала работы фонда размер выплат увеличился в 2,5 раза.