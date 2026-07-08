В Биробиджане задержан 64 летний подозреваемый в краже авто

Как установили правоохранители, 64 летний житель Биробиджана решил присвоить стоявшую во дворе машину, чтобы использовать её запчасти для ремонта собственной «Волги». Для транспортировки подозреваемый использовал грузовой автомобиль — он самостоятельно погрузил чужую «Волгу» и перевёз в свой гараж. Планы мужчины не реализовались: детали не подошли к его машине.