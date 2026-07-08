В Туве полиция обследовала места проживания мигрантов в поисках девочек

Поиски двух девочек 12 и 13 лет продолжаются. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что они направились к дамбе на Енисее. В операции участвуют более тысячи человек. Зона поисков расширена до Шагонара и Саяно-Шушенского водохранилища.