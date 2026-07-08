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В Туве полиция обследовала места проживания мигрантов в поисках девочек

Поиски двух девочек 12 и 13 лет продолжаются.

В Кызыле продолжаются масштабные поиски двух школьниц, пропавших 1 июля. Сотрудники полиции осмотрели места возможного пребывания и работы иностранных граждан, а также чердаки, подвалы, нежилые помещения и канализационные колодцы.

Как сообщили в региональном главке МВД, обследованы 14 домовладений, складские помещения, подвалы автосервисов и общежитие на улице Колхозной. Иностранных граждан на указанных объектах не обнаружено.

Поиски двух девочек 12 и 13 лет продолжаются. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что они направились к дамбе на Енисее. В операции участвуют более тысячи человек. Зона поисков расширена до Шагонара и Саяно-Шушенского водохранилища.

Ранее мы сообщали, что 157 островов осмотрели на Енисее в поисках пропавших девочек в Туве.