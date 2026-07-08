Пропавшую в конце июня жительницу Ачинска нашли в Новосибирске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Следователи установили местонахождение 32-летней жительницы Ачинска, которая вместе с пятилетней дочерью пропала в конце июня.
Женщину обнаружили в Новосибирске с помощью системы видеоаналитики.
Напомним, 27 июня женщина вместе с дочерью ушла из дома в Ачинске и перестала выходить на связь. Позже тело девочки без признаков жизни обнаружили на железнодорожной насыпи в городе.
По данным ГСУ СК России по краю, сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить причину смерти ребенка.
Расследование уголовного дела продолжается.
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