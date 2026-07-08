Пошлину за регистрацию брака предложили снизить до одного рубля

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил снизить государственную пошлину за регистрацию брака до одного рубля.
Соответствующий законопроект направлен на отзыв в правительство РФ.
«Предлагаемое изменение размера государственной пошлины также является символическим жестом поддержки института брака и приурочено к празднованию Дня семьи, любви и верности, который ежегодно отмечается в Российской Федерации 8 июля», — сообщается в пояснительной записке к проекту.
В документах подчеркивается, что снижение госпошлины будет способствовать повышению доступности государственной услуги по регистрации брака для всех категорий граждан, укреплению института семьи и повышению престижа брака.
«Брак не должен начинаться с фискального барьера. Если государство говорит о поддержке семьи, укреплении брака и демографии, то регистрация семьи должна быть максимально доступной и символически поддержанной государством», — сказал Гусев РИА Новости.
Сейчас размер госпошлины за государственную регистрацию заключения брака, включая выдачу свидетельства, составляет 350 рублей.