МИД Ирана заявил о нарушении Штатами мирной сделки: главное об эскалации между странами

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи обозлился на американскую сторону после многочисленных угроз к Тегерану. Он заявил, что переговоры по окончательной сделке не начнутся, если Вашингтон продолжит такой формат общения. Глава иранского МИД напомнил о меморандуме о взаимопонимании. Он подчеркнул, что документ прямо связывает дальнейшие встречи с выполнением обязательств. Министр обратился к американской стороне и призвал ее соблюдать договоренности. Аббас Аракчи указал на неприемлемость угроз в адрес Ирана. Он призвал американцев «уважать свою подпись» под соглашением.