МИД Ирана заявил о нарушении Штатами мирной сделки: главное об эскалации между странами

Между Тегераном и Вашингтоном вновь разгорелся конфликт на фоне нарушений мирной сделки. Вечером 7 июля американская сторона обвинила исламскую республику в ударах по суднам в Ормузском проливе. Затем Иран заявил о нарушении Штатами пунктов меморандума из-за атак. С таким утверждением выступил замглавы Министерства иностранных дел исламского государства Казем Гарибабади, цитирует канал Press TV в Telegram-канале.
Чиновник сообщил, что американцы этой ночью нанесли несколько ударов по объектам в Иране. Атаки представляют собой серьезное нарушение пунктов меморандума о взаимопонимании, констатировал замглавы министерства иностранных дел.
К настоящему моменту США завершили новую волну ударов. Операция длилась несколько часов и затронула ряд объектов.
«Министерство иностранных дел Ирана заявило, что атаки США на Иран представляют собой серьезное нарушение пунктов 1 и 2 меморандума о взаимопонимании», — цитирует телеканал Казема Гарибабади.
Командование американских ВС утверждает, что Тегеран ударил по трем суднам в подконтрольных ему водах. Ночные атаки США были мощнее всех предыдущих, отмечает NBC News. Удары нанесены с применением самолетов ВВС и тактической авиации ВМС. Известно также, что несколько человек получили ранения.
После инцидента в Ормузском проливе США отозвали выданные лицензии на операции с иранской нефтью. С 7 июля будет разрешено завершить только ранее заключенные сделки. Новые операции невозможны.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи обозлился на американскую сторону после многочисленных угроз к Тегерану. Он заявил, что переговоры по окончательной сделке не начнутся, если Вашингтон продолжит такой формат общения. Глава иранского МИД напомнил о меморандуме о взаимопонимании. Он подчеркнул, что документ прямо связывает дальнейшие встречи с выполнением обязательств. Министр обратился к американской стороне и призвал ее соблюдать договоренности. Аббас Аракчи указал на неприемлемость угроз в адрес Ирана. Он призвал американцев «уважать свою подпись» под соглашением.