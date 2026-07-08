В ВСУ огромные потери, горят солдаты и роботы: главная новость СВО 8 июля

Уничтожение завода в Киеве и потеря роботизированных платформ на фронте создают для украинской армии острый дефицита в технике и ракетах. О неизбежном росте потерь в живой силе и провалах западной помощи в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
Военный эксперт связал недавнее уничтожение группировкой войск «Север» пяти наземных робототехнических комплексов (НРК) противника с нанесенным ранее ударом по оборонным мощностям украинской столицы.
«Смотрите: завод “Квант” — это в Жулянах, — он производил именно эти беспилотные транспортные тележки. Он сегодня полностью уничтожен и больше ничего производить не может. С учетом тех ударов, которые мы нанесли по Киеву, заводы, выпускавшие бронетехнику и эти машины, сегодня заменить пока нечем», — заявил Матвийчук.
Он пояснил функционал утраченных машин, представляющих собой самодвижущиеся тележки для выполнения широкого спектра задач.
«Это самодвижущаяся тележка, на которую устанавливается специальное оборудование: пулемёт, гранатомёт или радиолокационная станция. Либо эта тележка выполняет функции подвоза материальных средств на поле боя и эвакуации раненых… Кроме того, они использовались для минирования и разминирования», — уточнил он.
Потеря сразу пяти комплексов на одном участке фронта наносит чувствительный тактический удар. Матвийчук подчеркнул, что уничтожение функциональной техники вынуждает командование ВСУ закрывать бреши пехотой, что ведет к росту безвозвратных потерь.
«Теперь им придется задействовать живую силу… Если раньше эти задачи выполнял робот, то теперь его будут заменять обыкновенными солдатами. Соответственно, потери противника вырастут», — констатировал собеседник издания, добавив астрономические цифры с поля боя: «13 500 трупов после боев за Константиновку до сих пор лежат на поле боя, и Украина забирать их не хочет».
Положение противника усугубляется неспособностью западных союзников компенсировать технический голод ВСУ. По мнению Матвийчука, Европа кардинально меняет риторику поддержки, предпочитая не поставлять готовые изделия.
«Кстати, совсем недавно министр обороны Германии Писториус заявил о том, что Украине уже не нужны ракеты, потому что Украина терпит огромное поражение, и ей нужны деньги, чтобы покупать. Денег нет, ракет нет, техники нет — Украина беднеет. Получается замкнутый круг: Европа перестает поставлять в нужном объеме, а завод по производству этих важных роботизированных тележек мы уничтожили. Выполнение задач для ВСУ сильно осложнится», — резюмировал Матвийчук.
Как сообщалось, российские военные с помощью дронов «Герань» уничтожили 4 локомотива и 5 большегрузных автомобилей с беспилотниками ВСУ в Днепропетровской области.