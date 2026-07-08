В ВСУ огромные потери, горят солдаты и роботы: главная новость СВО 8 июля

«Смотрите: завод “Квант” — это в Жулянах, — он производил именно эти беспилотные транспортные тележки. Он сегодня полностью уничтожен и больше ничего производить не может. С учетом тех ударов, которые мы нанесли по Киеву, заводы, выпускавшие бронетехнику и эти машины, сегодня заменить пока нечем», — заявил Матвийчук.