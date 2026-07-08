Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шанс на 100 баллов: сотни выпускников Хабаровска решили переписать ЕГЭ

Итоги нынешних дней пересдачи должны станут известны 16 июля.

Источник: AmurMedia

В Хабаровске 8 и 9 июля пройдет пересдача Единого государственного экзамена. На этот шаг решились 681 выпускник, что заметно превышает показатели прошлого года.

Среди выбранных для пересдачи предметов лидирует обществознание: улучшить оценки по этому предмету планируют 194 человека. Следом идут профильная математика (110 участников) и информатика (97 человек). В топе востребованных предметов также оказались русский язык, биология, химия и иностранные языки. Самыми непопулярными для пересдачи стали география (всего 3 участника), физика и история.

Пересдача — это всегда лотерея. По правилам учитывается только последний полученный результат, даже если он окажется хуже первого. Однако хабаровские школьники готовы рисковать ради поступления. Статистика прошлых лет подтверждает эффективность этой стратегии: тогда три выпускницы благодаря второму шансу смогли набрать максимальные 100 баллов. Еще четверо преодолели порог в 95 баллов, открыв себе путь к именной премии имени Гродекова. Для десяти ребят повторный экзамен стал пропуском к медали «За особые успехи в учении», а двое сумели повысить статус награды с серебряной до золотой.

Итоги июльских испытаний станут известны 16 числа. Это оставляет школьникам фору в 10 дней до закрытия приемных кампаний на бюджетные места в университетах.