Шанс на 100 баллов: сотни выпускников Хабаровска решили переписать ЕГЭ

Пересдача — это всегда лотерея. По правилам учитывается только последний полученный результат, даже если он окажется хуже первого. Однако хабаровские школьники готовы рисковать ради поступления. Статистика прошлых лет подтверждает эффективность этой стратегии: тогда три выпускницы благодаря второму шансу смогли набрать максимальные 100 баллов. Еще четверо преодолели порог в 95 баллов, открыв себе путь к именной премии имени Гродекова. Для десяти ребят повторный экзамен стал пропуском к медали «За особые успехи в учении», а двое сумели повысить статус награды с серебряной до золотой.