Шанс на 100 баллов: сотни выпускников Хабаровска решили переписать ЕГЭ

В Хабаровске 8 и 9 июля пройдет пересдача Единого государственного экзамена. На этот шаг решились 681 выпускник, что заметно превышает показатели прошлого года.
Среди выбранных для пересдачи предметов лидирует обществознание: улучшить оценки по этому предмету планируют 194 человека. Следом идут профильная математика (110 участников) и информатика (97 человек). В топе востребованных предметов также оказались русский язык, биология, химия и иностранные языки. Самыми непопулярными для пересдачи стали география (всего 3 участника), физика и история.
Пересдача — это всегда лотерея. По правилам учитывается только последний полученный результат, даже если он окажется хуже первого. Однако хабаровские школьники готовы рисковать ради поступления. Статистика прошлых лет подтверждает эффективность этой стратегии: тогда три выпускницы благодаря второму шансу смогли набрать максимальные 100 баллов. Еще четверо преодолели порог в 95 баллов, открыв себе путь к именной премии имени Гродекова. Для десяти ребят повторный экзамен стал пропуском к медали «За особые успехи в учении», а двое сумели повысить статус награды с серебряной до золотой.
Итоги июльских испытаний станут известны 16 числа. Это оставляет школьникам фору в 10 дней до закрытия приемных кампаний на бюджетные места в университетах.