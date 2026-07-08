CENTCOM: военные США завершили новую волну ударов по Ирану

Военные Соединённых Штатов завершили новую серию ударов по территории Ирана, информирует CENTCOM.
В Центральном командовании ВС США уточнили, что были атакованы более 80 целей.
«Силы Центрального командования завершили новый раунд наступательных ударов по Ирану, атаковав более 80 целей при помощи высокоточных боеприпасов», — говорится в сообщении.
Кроме того, военные нанесли удары по более чем 60 катерам КСИР в районе Ормузского пролива и по системам ПВО Ирана.
В Пентагоне отметили, что речь идёт об «ответе на недавние атаки Ирана по коммерческим судам, проходившим через Ормузский пролив».
Напомним, военные США начали серию мощных ударов по территории Ирана. По информации СМИ, взрывы прогремели в городах Сирик, Бендер-Аббас и на острове Кешм.
По данным Reuters, президент Ирана Масуд Пезешкиан возвращается в Иран после ударов Соединённых Штатов.