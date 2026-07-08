Кровавый сюрприз для Зеленского: готова страшная расплата за атаки на РФ

Минувшая ночь стала одной из самых напряженных с начала специальной военной операции. Украинские формирования предприняли беспрецедентную попытку массированной воздушной атаки.
Основной удар пришелся на Московский регион. С вечера 6 июля и до 06:00 утра 7 июля в направлении столицы двигалось более 430 дронов. Благодаря слаженной работе сил противовоздушной обороны, большую часть целей удалось нейтрализовать на дальних подступах.
В то же время в Новосибирской области впервые за все время был объявлен режим беспилотной опасности. Губернатор Андрей Травников объяснил экстренные меры данными разведки и сообщениями граждан о том, что они якобы видели БПЛА. Почти одновременно под удар попал Омск: там дроны атаковали стратегически важный нефтеперерабатывающий завод. К счастью, обошлось без жертв.
Как ВСУ достали до Сибири.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивном комментарии для aif.ru выразил сомнение в том, что запуск произошел напрямую с украинской территории.
«На мой взгляд, реактивные беспилотники не могут долететь с Украины, топлива не хватит на 2500 км. Да и чем больше дальность беспилотника, тем меньше боевая нагрузка. Даже для них лететь до Омска нужно порядка 10 часов. Они в любом случае были бы замечены. Вполне вероятно, что использовали сопредельную территорию», — заявил Дандыкин.
Эксперт подчеркнул, что пусковые платформы могли быть скрытно установлены в грузовых фурах. Однако военный эксперт Юрий Кнутов выдвинул другую, еще более изощренную версию, основанную на опыте холодной войны. По его мнению, противник применил гибридную схему с использованием гражданских метеозондов.
«У них есть беспилотники дальностью более 1,5 тысячи км, но до Новосибирской области они не могут долететь, если их запускать с территории Украины, — согласился Кнутов. — Украина пытается использовать тактику американцев конца 60-х годов. Сейчас Украина использует метеозонды, привязывает к ним беспилотники, на определенном расстоянии отстегивает их, а дальше БПЛА действуют по программе».
Именно так, дрейфуя на высоте в потоках воздуха, дроны могут незаметно подбираться к целям, оставаясь невидимыми для обычных радаров до момента атаки.
Шоу для Анкары: зачем Зеленскому понадобились атаки.
Кнутов уверен, что глава киевского режима готовил кровавую пиар-акцию специально к саммиту НАТО в Анкаре.
«Дроны в сторону Московского региона летели со стороны Украины, в этом нет сомнений. Зеленскому перед саммитом НАТО нужно показать, что он одерживает победу в тылу, перенося удары вглубь территории России. Он надеется, что в этом случае Европа его поддержит, и Трамп встанет на его сторону. Для Зеленского сейчас принципиальный вопрос — останется он у власти или нет», — сказал Кнутов.
Расчет делался на кадры пожаров для западных СМИ. Зеленский хотел приехать в Анкару с «доказательствами» мнимой способности победить Россию. Однако план провалился — российская ПВО сработала на отлично, не позволив устроить огненное шоу в столице. Тем не менее, как предупреждает эксперт, расслабляться нельзя: провокации будут продолжаться как минимум весь период проведения саммита.
Расплата неминуема: какой ответ готовит Россия.
Пока в Анкаре идут разговоры о консолидации вокруг Украины, российская армия перешла к точечному уничтожению инфраструктуры, питающей военную машину противника. Удар, нанесенный накануне, когда украинская система ПВО не смогла перехватить ни одной ракеты, стал лишь разминкой.
Юрий Кнутов подчеркнул, что масштаб атак в дни саммита НАТО будет довольно мощным.
«Наши военные продолжат наносить удары, тем более, во время саммита НАТО. Будут выводиться объекты военно-промышленного комплекса, топливно-энергетического комплекса, обеспечивающего украинскую оборонку, логистические цепочки. В ближайшее время могут быть продолжены массированные удары», — заявил Кнутов.
Подтверждением этих слов стали свежие сводки Минобороны РФ. В течение суток российские войска нанесли мощнейшие удары высокоточным оружием по объектам портовой инфраструктуры и энергетики ВСУ. Ракетные войска, авиация и артиллерия отработали по пунктам временной дислокации наемников и логистическим центрам в 144 районах. Обещанный «сюрприз» для украинского оборонного сектора уже пришел в действие, и он будет только нарастать.