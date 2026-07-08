Кровавый сюрприз для Зеленского: готова страшная расплата за атаки на РФ

«Дроны в сторону Московского региона летели со стороны Украины, в этом нет сомнений. Зеленскому перед саммитом НАТО нужно показать, что он одерживает победу в тылу, перенося удары вглубь территории России. Он надеется, что в этом случае Европа его поддержит, и Трамп встанет на его сторону. Для Зеленского сейчас принципиальный вопрос — останется он у власти или нет», — сказал Кнутов.