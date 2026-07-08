Вертолеты ВСУ горят в небе Украины: главная новость СВО 8 июля

«Сейчас нет качественной подготовки летного состава ВСУ, поэтому летчики могли допустить критическую ошибку в управлении вертолетом и погибнуть. Кроме того, авиационных техников, которые обслуживают эту технику, отправляют в штурмовые подразделения ВСУ, пытаясь закрыть ими дыры. И как следствие происходят подобные крушения. Вероятно, целый ряд факторов привел к тому, что вертолет разбился», — пояснил специалист.