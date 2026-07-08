Вертолеты ВСУ горят в небе Украины: главная новость СВО 8 июля

На Украине потерпел крушение вертолет Ми-8 ВСУ. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru озвучил причину произошедшего.
Напомним, городской совет Брод Львовской области сообщил, что 30 июня разбился вертолет Ми-8 ВСУ во время выполнения боевого задания в Полтавской области, все четверо членов экипажа погибли.
Одна из причин, которую озвучил ряд СМИ, заключается в том, что вертолет разбился во время неудачной охоты на «Герань».
«Вертолет Ми-8 — самый массовый советский вертолет, модель устаревшая, и не факт, что он разбился после встречи с российским беспилотником. Вполне возможно, что причиной стали неполадки с редуктором, критическая потеря мощностей двигателя, перегрев двигателя. Вертолеты испытывают перегрев двигателя от повышения температуры, теряют мощности и за этим следует авария», — пояснил эксперт.
Иванников отметил, что и качество подготовки специалистов на Украине страдает.
«Сейчас нет качественной подготовки летного состава ВСУ, поэтому летчики могли допустить критическую ошибку в управлении вертолетом и погибнуть. Кроме того, авиационных техников, которые обслуживают эту технику, отправляют в штурмовые подразделения ВСУ, пытаясь закрыть ими дыры. И как следствие происходят подобные крушения. Вероятно, целый ряд факторов привел к тому, что вертолет разбился», — пояснил специалист.
В качестве важного уточнения Иванников напомнил, что сейчас управление военными вертолетами на Украине доверяют исключительно идейным нацистам.
«Весь экипаж разбившегося вертолета — идейные нацисты. Точно такие же как уничтоженный генерал-майор Кульчицкий, который с борта вертолета в 2014 году расстреливал мирных жителей Донбасса и ЛНР, позировал перед камерами, давал интервью журналистам, рассказывал, как он будет убивать русских, русскоязычных», — пояснил эксперт.
Иванников подчеркнул, что Кульчицкий был ликвидирован, а уничтожившие его военные получили государственные награды.
У украинских Ми‑8 есть системные ограничения, которые особенно заметны в современных боевых условиях. Среди них крупные габариты и заметность, ограниченные возможности обнаружения целей, невысокая эффективность импровизированных решений, зависимость от условий эксплуатации.
Также значимым недостатком является устаревшая авионика на старых модификациях. На ранних версиях отсутствует современная цифровая «стеклянная кабина», спутниковая навигация и продвинутые системы предупреждения об угрозах — это снижает ситуационную осведомлённость экипажа.
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