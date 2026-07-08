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В Гидрометцентре назвали районы возможного выпадения снега в России

В некоторых северных регионах России не исключено выпадение снега. Об этом 8 июля сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.

Источник: Известия

«В районе Норильска есть розовые точки, что может соответствовать снегу. Мокрый снег в этой части не исключен. А также Таймыр, Ямало-Ненецкий автономный округ, Эвенкия и северо-запад Якутии», — рассказала она ТАСС.

Синоптик также отметила, что на этой неделе в Сибири наблюдается похолодание.

Синоптик, ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова 6 июля рассказала «Известиям», что в Москве на этой неделе прогнозируется неустойчивая погода с ежедневными кратковременными дождями и локальными грозами. При этом к середине недели температура воздуха достигнет +25…+27 градусов, создавая условия жаркой погоды.