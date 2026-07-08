В Гидрометцентре назвали районы возможного выпадения снега в России

«В районе Норильска есть розовые точки, что может соответствовать снегу. Мокрый снег в этой части не исключен. А также Таймыр, Ямало-Ненецкий автономный округ, Эвенкия и северо-запад Якутии», — рассказала она ТАСС.
Синоптик также отметила, что на этой неделе в Сибири наблюдается похолодание.
Синоптик, ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова 6 июля рассказала «Известиям», что в Москве на этой неделе прогнозируется неустойчивая погода с ежедневными кратковременными дождями и локальными грозами. При этом к середине недели температура воздуха достигнет +25…+27 градусов, создавая условия жаркой погоды.