За прошедшие сутки в Красноярском крае потушено 11 пожаров, погиб человек

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске около полуночи на улице Бограда загорелся электрощиток в подъезде пятиэтажного дома.
Огонь прошел 2 квадратных метра, но из-за пожара возникло сильное задымление. Сотрудники МЧС вывели по лестничным маршам двух человек. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание электропроводки.
В ночь на 7 июля в селе Еловое Емельяновского округа загорелись надворная постройка и кровля жилого дома. Площадь пожара составила 180 квадратных метров. При тушении обнаружили погибшего мужчину. Предварительная причина — короткое замыкание электропроводки.
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