Семьям с детьми в Красноярском крае доступны около 20 мер поддержки

В Красноярском крае семьи с детьми могут получать около 20 мер поддержки от регионального отделения Социального фонда России. Среди самых востребованных выплат — материнский капитал, единое пособие, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет, пособие по беременности и родам, а также ежегодная семейная выплата. Ежегодная семейная выплата — новая мера поддержки для работающих родителей с двумя и более детьми. Она назначается при условии, что средний доход семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума в регионе за год, предшествующий обращению. Подать заявление можно до 1 октября через «Госуслуги» и клиентские службы ОСФР или МФЦ. Одной из ключевых мер остается материнский капитал. С 2020 года его могут получать и семьи, в которых родился или был усыновлен первый ребенок. Средства можно направить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, накопительную пенсию мамы, а также реабилитацию и социальную адаптацию ребенка-инвалида. Если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума на человека, из средств материнского капитала можно получать ежемесячные выплаты. За время действия программы жителям Красноярского края выдали более 317 тысяч сертификатов на 115 млрд рублей. Еще одна востребованная мера — единое пособие, которое назначают с учетом нуждаемости: доход семьи должен быть ниже прожиточного минимума на душу населения в регионе, также оценивается имущество семьи. Пособие может получить беременная женщина, вставшая на учет до 12 недель, или один из родителей ребенка от 0 до 17 лет. Кроме того, ОСФР назначает выплаты семьям с детьми-инвалидами, единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью и другие меры поддержки. Полный список мер размещен на сайте СФР в разделе «Семьям с детьми». Вопросы можно задать в контакт-центре отделения Социального фонда России по Красноярскому краю по телефону 8 (800) 100−00−01. Напомним, что семейные психологи будут работать в ЗАГСах Красноярского края в День семьи, любви и верности.